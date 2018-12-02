شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى يكشف عن دور لم يلعبه فى مسلسل ذئاب الجبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان نبيل الحلفاوى، عن الدور الذى لم يلعبه فى المسلسل الشهير "ذئاب الجبل"، على الرغم من تكرار عرض الشخصية عليه أكثر من مرة.

الدور الذى عرض على الحلفاوى تأديته فى مسلسل "ذئاب الجبل"، هو الدور الذى يجسد شخصية علوان أبو البكرى، والتى لعبها باقتدار الفنان عبد الله غيث".

البداية جاءت بسؤال وجهه له أحد متابعيه عبر "تويتر" قائلاً: " صحيح يافنان اتعرض عليك دور علوان البكرى بعد وفاة العبقرى عبد الله غيث وقبله صلاح قابيل وقولتلهم انا زعلتكم فى إيه عايزنى أموت أنا كمان، انا كتبت حكايه عن الموضوع ده وحابب اتأكد من حضرتك".



نبيل الحلفاوى

وكشف الحلفاوى، أن دور "علوان أبو البكرى"، عرض عليه قبل بداية العمل إلا أنه اعتذر، ثم أسند الدور إلى الفنان صلاح قابيل، إلا أنه توفى قبل أن يلعب الشخصية، وتكرر العرض مرة أخرى على الفنان نبيل الحلفاوى، إلا أنه عاود الاعتذار.

وأجاب قابيل على سؤال متابعه قائلاً: "عرض على العمل قبل بدايته واعتذرت.. وبعد رحيل العزيز قابيل تكرر العرض وتكرر الاعتذار هذه المرة لعدم تحملى فكرة أن يشاهدنى ابنه أقوم بدور والده".

وأصاف "بعد رحيل العملاق والصديق العزيز عبد الله غيث لم يعرض الدور على أحد لأنه أنهاه تقريبا وتصرفوا فيما تبقى، رحيل الأصدقاء لايحتمل تظرفا".