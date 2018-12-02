شكرا لقرائتكم خبر عن ظافر العابدين خارج السباق الرمضانى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب النجم ظافر العابدين عن المنافسة فى موسم السباق الرمضانى المقبل لعام 2019، لانشغاله بعمل درامى آخر يتم الكشف والإعلان عن تفاصيله الفترة المقبلة ويبدأ تصويره قريباً، كما أنه لا يجد السيناريو المناسب الذى يظهر به فى موسم رمضان، خاصة أن جمهوره تعود على الأدوار الجديدة والمختلفة منه، لذلك فضل الابتعاد عن هذا الموسم.

يشار إلى أن آخر أعمال ظافر العابدين مسلسل "ليالى أوجينى"، مع الفنانة الشابة أمينة خليل، وتدور أحداثه فى فترة الأربعينيات، مأخوذ عن فورمات إسبانى، سيناريو وحوار إنجى القاسم وسما عبد الخالق، إخراج هانى خليفة، وشارك فى بطولته كل من الفنانة انتصار، وإنجى المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وكارمن بصيبص، وخالد كمال، ومريم الخشت، ومراد مكرم، وليلى عز العرب.