شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبطال فيلم تامر حسنى الجديد "نصب تذكارى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم عدد كبير بجانب النجم تامر حسنى فى فيلمه الجديد "نصب تذكارى"، ويعد الاسم النهائى للعمل بعدما كان يحمل اسم مبدئى "حمزة"، المقرر أن ينطلق تصويره الأسبوع المقبل، حيث كان على رأس النجوم المشاركين فى العمل زينة وخالد الصاوى وعزت أبو عوف وعائشة بن أحمد، وأحمد فتحى ومحمد ثروت، والعمل من تأليف محمد عبد المعطى إخراج سعيد الماروق.

أبطال فيلم تامر حسنى الجديد يشار إلى أن آخر أعمال تامر حسنى فيلم "البدلة"، إخراج ماندو العدل، وشارك فى بطولته كل من الفنان الكوميدى أكرم حسنى والفنانة أمينة خليل، وحقق نجاحا جماهيريا وقت عرضه.

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