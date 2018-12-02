شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هكذا احتفلت نجمتا بوليوود بريانكا تشوبرا ونيك جوناس بحفل زواجهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا بحفل زفافها على المغنى الأمريكى نيك جوناس، مساء أمس، حيث احتفل ثنائى بوليوود بريانكا شوبرا بزواجهما فى زفاف ملكي هندى فى الهند، بحضور الأهل والأصدقاء.

وظهرت شوبرا بثوب هندى تقليدى ارتدته خلال مراسم الزفاف، حيث طغى على ثياب زفافها اللونين الأصفر والأحمر، فيما ظهر زوجها ببدلة هندية الطراز باللون البيج .



العريس وأصدقاؤه



جانب من الزفاف



ومن المقرر أن يقام حفل زفاف كنسي الطابع الأحد المقبل بحضور الأهل أيضا والأصدقاء.



العروس