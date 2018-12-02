نصرة الحربي: “صرت منقبة عن اقتناع”.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 2 دجنبر 2018 05:03 صباحاً -

نصرة الحربي

فاجأت الفنانة والإعلامية السعودية نصرة الحربي، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بخبر ارتدائها للنقاب.

وأكدت نصرة أن هذا قرار ارتدائها النقاب نبع عن اقتناع كامل منها دون تأثير أي أحد.

وقالت الاعلامية السعودية عبر مقطع فيديو لها على تطبيق “سناب شات”: “نسترجع مع بعض أنا وأنتوا ذكريات فرحي الجميل مع حبيبي الله يحفظلي ياه وربي يخليلي ياه يارب.. الي من يوم ما رجع لحياتي صارت حياتي أجمل الحمد لله بفضل الله عز وجل”.

واستطردت : “وصرت إنسانة من أحسن لأحسن اتحجبت وصرت منقبة الحمد الله عن اقتناع.. ورضيت بالقليل لحد ماجني الكثير الحمد لله.. الله يحفظلي أهلي وأسرتي وزوجي وعيالي ويخلينا يارب ويبعد عنا كل عين”.

ويأتي هذا بعد مرور حوالي 3 أشهر على زواجها، و6 أشهر على اتخاذها قرارًا باعتزال الكاميرا وعدم الظهور بوجهها مرة أخرى، مشيرةً إلى أنها ستكتفي بمواصلة عملها الإعلامي والصحفي من خلف الكاميرا.

يُذكر أن نصرة الحربي شاركت خلال السباق الرمضاني الماضي في مسلسل “لقيت روحي”، إلى جانب عددٍ كبيرٍ من فناني الخليج، وهو من تأليف نوال العامر وإخراج خالد جمال