بريانكا شوبرا تنشر الصور الاولى لحفل زفافها على ونيك جوناس

كتب امير فتحي في الأحد 2 دجنبر 2018 05:03 صباحاً -

زفاف بريانكا شوبرا ونيك جوناس

نشرت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا الصور الاولى من حفل زفافها على المغني الأمريكي نيك جوناس.

وتألقت بريانكا بثوب هندي تقليدي ارتدته خلال مراسم زفافها التقليدية طغى عليه اللوم الأصفر والأحمر والأخضر وبدا محتشماً بينما ارتدى زوجها بدلة هندية الطراز باللون البيج.

وحضرت النجمة ديبيكا بادوكون التي احتفلت بزواجها قبل أسبوع بثوب ملكي جريءأحمر قاتم اللون مع ذيل طويل وزوجها الممثل رانفير سينج الذي أطلّ ببدلة رسمية سوداء اللون.

يذكر أنّ عقد القران تمّ في قصر في ، وعلى الطريقة والتقاليد الهندية، وسوف يرافقه حفل زفاف كنائسي غداً في 3 ديسمبر/كانون الاول.

وكان خبر خطوبة العروسين جاء بعد شهرين فقط من تأكيد خبر علاقتهما العاطفية، وبعد مرور أكثر من عام على ظهورهما سويًّا العام المنصرم، على السجادة الحمراء في حفل Met Gala . وقدم نيك خاطب الخطوبة لبريانكا من محلات Tiffany في مدينة نيويورك الأمريكية.

وتأكدت العلاقة العاطفية بعد أن رُصد نيك البالغ من العمر 25 عامًا، مع بريانكا التي تكبره بـ10 أعوام وتبلغ من العمر 35 عامًا، في ضواحي لوس أنجلوس، عندما شاهدا عرض Beauty and the Beast المباشر، وخلال حفلة أقيمت على يخت.