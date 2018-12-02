شكرا لقرائتكم خبر عن كتاب جديد يرصد حياة ومشوار الموسيقار هانى شنودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الموسيقار هانى شنودة أن أسرة الراحل عبد الحميد جودة السحار تحدثوا معه عن أخد منه بعض المعلومات وسردها فى كتاب يحمل اسمه وذكرياته مع الموسيقى، وأهم المراحل التى مر بها خلال مشواره الغنائى، وبالفعل وافق شنودة على ذلك معتبرا أنها تويثق لتاريخه الفنى.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يتمنى أن يخرج الكتاب إلى النور ووقوف جمعية المؤلفين مع أسرة السحار، والكشف عن معظم الأغانى التى قدمها مع عدد من النجوم وأيضا أغانى الأطفال، مشيرا إلى أنه يتمنى وقوف أيضا المنتج محسن جابر وطرح أغانيه على سيديهات كتوثيق المشوارالذى قدمه فى حياته الفنية.

هانى شنودة يعتبر مؤسس "فرقة المصريين" عام 1977، كتب لهم كبار الشعراء، مثل صلاح جاهين، وعمر بطيشة، والرائع عبد الرحيم منصور، شنودة أسسها فى نهاية السبعينيات إلا أنها تفككت بوفاة كل من تحسين يلمظ، وصلاح جاهين، وسفر كل من منى عزيز، وإيمان يونس، من أشهر أغانى الفريق "ما تحسبوش يا بنات، وماشية السنيورة".