كتب امير فتحي في الأحد 2 دجنبر 2018 03:49 صباحاً -

الصفحة الرئيسية منوعات شاهد.. كويتية تشتري حجاب من الذهب بـ 75 الف دولار! انتشر مقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفتاة كويتية اشترب حجاب من الذهب قيمته 75 الف دولار. ويظهر مقطع الفيديو الفتاة، التي تدعى ضحي، وهي سعيدة بشراء الحجاب، وتطلب رأي معجبيها بحجاب الذهب. وقالت الفتاة : “أخيرا قررت أنا ضحي أشتري حجاب الذهب اش رأيكم ما حلو علي” وجعلت تردد ما شاء الله تبارك الرحمن.

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