ماجد المصرى يحتفل بخطوبة ابنته.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 2 دجنبر 2018 03:49 صباحاً -

احتفل الفنان المصري ماجد المصري بخطوبة ابنته الكبري ماهيتاب في أجواء عائلية بحضور أسرة العروسين.

ونشر الفنان ماجد المصرى، “فيديو” عبر حسابه على انستغرا من حفل الخطوبة، قائلاً: “ما شاء الله تبارك الله.. تمت شبكة ابنتى.. فى احتفال عائلى.. وعقبال عندكم جميعا”.

وكانت ماهيتاب اعلنت ارتدائها الحجاب في مارس الماضي وشجعها والدها الفنان على هذه الخطوة وقدم لها التهنئة، كما باركت لها زوجة ابيها رانيا أبو النصر على ارتداء الحجاب

جدير بالذكر أن ماجد المصري لديه 4 أبناء، ماهيتاب وأحمد من زيجته الأولى من المطربة منى إش إش، واثنان من زيجته الثانية رانيا أبو النصر.