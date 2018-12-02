شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور..شاهد التريللر الرسمى لفيلم الرعب Happy Death Day 2U والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر محبو وعشاق أفلام الرعب والإثارة عرض الجزء الثانى من فيلم " Happy Death Day 2U "، حيث أطلق القائمون على العمل التريللر الرسمى للفيلم ووصلت مدته إلى دقيقتين و19 ثانية ضمت عدد من اللقطات الخاصة بالعمل، والفيلم هو استكمالا لفيلم الرعب الكوميدى Happy Death Day الذى أطلق عام 2017 لجيسيكا روث وإسرائيل بروسارد.

فيلم " Happy Death Day 2U " من المقرر عرضه رسميا في بداية عام 2019 ، وهو من تأليف وإخراج كريستوفور لاندون، وبطولة جيسيكا روث وروبى مودين وسوراج سارما وسارة ياركن، وغيرهم.