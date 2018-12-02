شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب محمد محسن يكشف عن مرض أدى لوفاة والده ..تعرف على أمنيته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المطرب محمد محسن، والدة توفى أثر إصابته بمرض السرطان بعد صراع طويل مع المرض استمر لعامين، وتمنى القضاء على ذلك المرض اللعين.

وقال محمد محسن:" أتمنى أن أعيش قريباً جداً في عالم بلا سرطان، هذا المرض اللعين مات أبي بسببه منذ عامين بعد صراع طويل معه ويعاني ملايين الناس منه يومياً في كل مكان، يا رب اشفِ كل المرضى، وامنحهم الصبر وقوة الاحتمال، واحفظ لنا أحبابنا وابعد عنهم كل مكروه".



محمد محسن

جدير بالذكر أن آخر أعمال المطرب محمد محسن ألبومه "حبايب زمان"، والذى ضم الألبوم 11 أغنية، منها: "أصيلة يا بنت، بقالك مدة، العالية راسى، فى قلبى مكان، حبايب زمان، حبات الندى، حضنك حياة، منرضهاش للغريب، تجربة الوحدة، تلغراف، زى أغانى زمان".