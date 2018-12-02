شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد إريانا جراند تتحول لـ"ماما نويل" بكليبها الجديد " thank u, next " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت النجمة العالمية إريانا جراند كليبها الجديد الذى يحمل اسم " thank u, next" وهى الأغنية التى أطلقتها النجمة البالغة من العمر 25 عام بداية شهر نوفمبر الماضى، وكانت الأغنية موجهة للرجال الذين ارتبطت بهم جراند، وأبرزهم ريكى الفاريز وبيت دافيدسون ووماك ميللر.

وظهرت إريانا جراند بعدد من مشاهد الكليب بعد ارتدائها ملابس "ماما نويل" ، كليب " thank u, next " من إخراج المخرجة الأمريكية هانا لوكس دافيس ذات الـ 32 عاما، ومن انتاج براندون بونفيجليو، ويتوقع الكثيرون أن جراند قادرة على تحقيق نجاح جديد بهذا الكليب.