“ميرور” البريطانية تتناول ازمة فستان رانيا يوسف!

كتب امير فتحي في الأحد 2 دجنبر 2018 01:57 صباحاً -

نشرت صحيفة “Mirror” البريطانية عبر موقعها تقريراً عن الفنانة المصرية رانيا يوسف وفستانها المثير للجدل الذي ظهرت به خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي -الخميس الماضي-.

وأشار التقرير إلى وجود دعاوى قضائية أقيمت ضدها، تتهمها بالتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام، حتى أن محكمة جنح الأزبكية بالقاهرة حددت يوم 12 يناير المقبل للنظر في هذه الدعاوى.

وذكر التقرير أن فستان رانيا يوسف أثار جدلاً كبيراً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، فمنهم من اعترض على الفستان، ومنهم من دافع عنها مبرراً ذلك بأن لها مُطلق الحرية في ارتداء ما تشاء.

ورصد التقرير العديد من تعليقات الجمهور على موقع “تويتر” منها “نسيت البنطلون وهي رايحة”، وعلى الجانب الاَخر علق أحدهم مدافعاً عن رانيا قائلاً: “رانيا يوسف مذهلة، لا أفهم لماذا كل هذا الهجوم؟”.