شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Fantastic Beasts يحقق 441 مليون دولار عالميا فى 10 أيام من طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الجزء الثانى من سلسلة أفلام Fantastic Beasts إيرادات وصلت إلى 441 مليون دولار عالميًا منذ طرحه يوم يوم 16 نوفمبر الماضى.

ويأتى الجزء الثانى من السلسلة باسمFantastic Beasts : The Crimes of Grindelwald، وانقسمت الإيرادات إلى 118 مليون دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و323 مليون دولار حول العالم.

فيلم Fantastic Beasts 2 من بطولة إيدى ريدمين، وكاثرين ووترستون، ودان فوجلر، وأليسون سودول، وعزرا ميلر، وجود لو، وجونى ديب، ومن إخراج ديفيد ييتس، ومن تأليف J.K. Rowling مؤلفة سلسلة الأفلام المفضلة لدى الجميع Harry Potter.

وهو الجزء الثانى من سلسلة "Fantastic Beasts" للمؤلفة J.K. Rowling وتدور قصته حول العالم السحرى الذى يضم مغامرات فى الكثير من المجالات والتى يقوم بها نيوت سكاماندر.