شكرا لقرائتكم خبر عن "الضيف" يفوز بجائزة الجمهور بمهرجان تالين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فيلم "الضيف" للفنانة الشابة جميلة عوض بجائزة الجمهور بمهرجان تالين بلاك نايتس السينمائى في إستونيا، حيث مثل الفيلم أفريقيا فى المسابقة الرسمية للمهرجان.

فيلم "الضيف" هو السيناريو السينمائى الثانى للكاتب الصحفى إبراهيم عيسى بعد فيلم "مولانا"، وتدور أحداثه حول شاب يحل ضيفًا على أسرة خلال العشاء، ثم تتطور الأحداث فى اتجاه لا يتوقعه أحد منهم، ويقوم ببطولة الفيلم خالد الصاوي وشيرين رضا وجميلة عوض، فيما يشارك النجمين ماجد الكدوانى ومحمد ممدوح كضيوف شرف الفيلم.

والفيلم يتناول الخطاب الدينى وما يحدث حوله من جدل بسبب موروثات خاطئة من خلال 4 شخصيات رئيسية هم خالد الصاوى وشيرين رضا وأحمد مالك وجميلة عوض، وتدور أحداثه حول صراعات حياتية بسبب أشياء يعتقد البعض أنها عادات وتقاليد لها علاقة بالدين.