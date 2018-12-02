شكرا لقرائتكم خبر عن مش هتصدق عينيك.. كلو كاردشيان تضع ابنتها "ترو" فى "حقيبة يد نسائية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلم نجمة تليفزيون الواقع كلو كاردشيان كيف تلفت النظر إليها، وتتحول لمحط تركيز الأضواء بطرق بسيطة جدا سواء خلال ظهورها بالحفلات أو بحياتها اليومية، أو بطريقة نشرها للصور على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وهو ما يجعل الكثيرين يشيدون بذكائها.

استطاعت كلو كاردشيان البالغة من العمر 34 عاما أن تحصد سلسلة من عبارات الإعجاب بعد نشرها صورا لابنتها الوحيدة "ترو طومبسون"، والتى وضعتها كلو فى "حقيبة يد" نسائية، فوصف الكثيرون من مرتادى صفحة كلو هذه الصورة بخفيفة ظل، وحصدت الصورة حتى الآن أكثر من 2.7 مليون likes.











