رانيا يوسف تستغرب الغضب الذي اثاره فستانها… وتؤكد تمسكها بالقيم والاخلاق!

كتب امير فتحي في الأحد 2 دجنبر 2018 12:48 صباحاً -

رانيا يوسف

قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها لم تتوقع أن يُثير الفستان الذي ارتدته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي “كل هذا الغضب”.

وأضافت “رانيا”، في بيان صحفي صادر عنها -اليوم السبت- أنها لم تقصد الظهور “بشكل يثير حفيظة كثيرون ممن اعتبروا الفستان غير لائق”، مشيرة إلى أنه ربما قد يكون خانها التقدير.

وتابع البيان: “احترامًا لمشاعر كل أسرة مصرية أغضبها الفستان الذي ارتديته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أود أن أؤكد أنني لم أكن أقصد الظهور بشكل يثير حفيظة وغضب الكثيرين.. آراء مصممي الأزياء ومتخصصي الموضة غالبًا ما تؤثر على قرارات اختيار الملابس، وقد يكونوا وضعوا في الاعتبار أننا في مهرجان دولي، ولم أكن أتوقع كل ما حدث وإن كنت أعلم لما ارتديت الفستان، وهنا أكرر التأكيد على تمسكي بالقيم والأخلاق التي تربينا عليها في المجتمع المصري، والتي كانت وما تزال وستظل محل احترام”.

وأكدت “رانيا” -وفقًا للبيان- أنها تعتز بكونها فنانة لها رصيد طيب وإيجابي لدى جمهوري، وقالت: “إنني أتمنى من الجميع تفهم حسن نيتي وعدم رغبتي في إغضاب أي أحد، وإن شاء الله أكون عند حسن ظن الجميع، كما أنني اعتز بانتمائي لنقابة الفنانين ولدورها التنويري وحمايتها للقيم ودفاعها عن الفن والفنانين”.

وأصدرت الفنانة رانيا يوسف البيان عقب دعاوى قضائية أقيمت ضدها، تتهمها بالتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام، حتى أن محكمة جنح الأزبكية بالقاهرة حددت يوم 12 يناير المقبل للنظر في هذه الدعاوى.

وتقدم محامون بينهم سمير صبري ببلاغات إلى النائب العام طالبوا فيها بالتحقيق مع رانيا يوسف. كما قالت نقابة المهن التمثيلية إنها تعتزم التحقيق “الفنانات اللائي تجاوزن، وارتدين ملابس جريئة تخالف قيم وتقاليد المجتمع المصري”.