شاهدوا.. والد “عريس خميس مشيط” يروي التفاصيل: شخص لا نعرفه ولا يعرفنا.. وكان يُخفي مسدسًا!

كتب امير فتحي في الأحد 2 دجنبر 2018 12:48 صباحاً -

نفى عوض بن سعيد، والد العريس المطعون في خميس مشيط “وليد”، أي صلة لهم أو قرابة لديهم بمرتكب الجريمة، مؤكدًا أنهم إلى الوقت الحالي لا يعلمون دوافعه للجريمة.. وأضاف: “الجاني شخص لا نعرفه، ولا يعرفنا”. وقال لبرنامج “يا هلا” أمس عن ملابسات الحادثة: “في تلك الليلة كنا نحتفل بزواج (وليد) مع شقيقه الأكبر الدكتور (نواف)، وبعد أن انتهى الضيوف من تناول وجبة العشاء، وبدؤوا في المغادرة؛ فوجئنا بالجاني الذي لا نعرفه مطلقًا، ونحسبه من المدعوين، وطلب لقاء العريس (وليد)، وبمجرد أن رآه طعنه بخنجر، وحميته بنفسي من غضب إخوة العريس!”.

وأردف بأن “الجاني كان يخبئ مسدسًا في جيبه، وقد تمكنا من أخذه منه، وقمنا بعدها بالسيطرة عليه، ووضعناه في غرفة بالقصر حتى جاءت الفرقة الأمنية، وقبضت عليه”.

وتابع والد العريس والحزن يعتصره: “قمت على الفور بإسعاف ابني لأحد المستشفيات الخاصة، وكان في حالة حرجة جدًّا، وتم إدخاله غرفة العناية المركزة، وتم إجراء عملية لإنقاذ حياته؛ إذ كانت الطعنة بالرقبة، وهو لا يزال بالعناية، ولكنه -بإذن الله- تجاوز مرحلة الخطر، نسأل الله أن يلطف به”. ولفت عوض بن سعيد، والد العريس المطعون في خميس مشيط، إلى أن “الجاني من أهل المنطقة، لكن لم نسأله عن شيء، ولا أعطانا هو خبرًا عن سبب هذا الفعل حتى الآن”. ‏ واختتم حديثه معبرًا عن ثقته بتحقيق العدالة قائلاً: “نحن في حكومة سلمان الحزم وولي عهده، وواثقون بأن المجرم سوف يلقى عقابه. ولا نعرف شيئا عن القضية الآن؛ فنحن مشغولون بحالة وليد وتجاوزه مرحلة الخطر”.