كتب امير فتحي في الأحد 2 دجنبر 2018 12:48 صباحاً -

كشف ​دارين ماكغرادي​ الطاهي السابق للملكة إليزابيث الثانية عن السبب الغريب الذي يجعلها تصر على تناول ​الموز​ بالشوكة والسكين. وقال ماكغرادي إن ​الملكة إليزابيث​ تحرص على تناول الموز بالشوكة والسكين، فتقوم بقطع رأس وذيل ثمرة الموز بالسكين، ثم تقوم بتقطيع القشرة بشكل طولي ليصبح نزعها أمراً سهلاً، ثم تقطع الموز قطعاً صغيرة وتتناوله بالشوكة.



وعن السبب الذي يجعل الملكة إليزابيث تصر على تناول الموز بالشوكة والسكين، أشار ماكغرادي الى أنها تفعل هذا حتى لا تتناوله مثل القرود.

كما قال إن الملكة تمنع طهي الأطعمة الغنية بالكربوهيدات مثل المعكرونة والبطاطس، وتمنع وضع الثوم والبصل، حتى لا تنبعث روائح كريهة من أفراد العائلة المالكة عند لقاء الناس.

شكرا لقرائتكم خبر عن ما السر بتناول الملكة اليزابيث الموز بالشوكة والسكين!.. وهذه عاداتها الغريبة في الطعام على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة نورت وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي نورت ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .