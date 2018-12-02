كتب امير فتحي في الأحد 2 دجنبر 2018 12:48 صباحاً -

بعدما هددتها بفضح رسائل من زوجها.. جليلة تثير الجدل مجدداً وهل تحدّت بسمة بوسيل؟

نشرت الفنانة المغربية جليلة، عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة لها بدت عادية جداً للوهلة الأولى. إلا أنها أثارت الجدل من خلال تعليقها عليها.



وكتبت: “لا يمكنك أن تكوني أنا”. وهو ما رأى فيه عدد كبير من المتابعين رسالة إلى المصممة المغربية بسمة بوسيل.

وجاء هذا الاعتقاد على خلفية تفجير جليلة مفاجأة مدوية مؤخراً. فقد ظهرت في مقطع فيديو هاجمت من خلاله زوجة النجم المصري تامر حسني.



وقالت فيه إنها تتوجه إلى امرأة ولدت طفلها مؤخراً وليس لديها ما تقوم به. وأضافت: “كلنا عارفين إنت من وين جاية، من الحمارة للطيارة. لذا ما بقاش تلعبي بزّاف دور الفتاة الراقية. كلنا عارفين إنت شلون”.

ونصحتها بأن تحاول التمسك بزوجها لأنه ليس متمسكاً بها. وفجرت مفاجأة من خلال إشارتها إلى أن لديها رسائل نصية من الأخير.

وتابعت: “عندي مسّاجات من زوجك من يومين. ما تخلينا نحطهم ونجرحك أكثر ما أنت مجروحة”. وختمت: “جليلة دائماً فوق. غصب عنك إنت يا مايكل جاكسون”.