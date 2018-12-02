حسن الرداد: هذه هي بعض أسماء أولادنا التي اتفقت عليها مع زوجتي إيمي

كتب امير فتحي في الأحد 2 دجنبر 2018 12:48 صباحاً -

حسن الرداد - إيمي سمير غانم

وسط أقاويل كثيرة عن حمل إيمي سمير غانم، وانتظارها وصول مولودها الأول قريباً، أكد زوجها النجم حسن الرداد لـ “لها” أنه لا يعرف لماذا يشغل البعض نفسه كثيراً بأمور شخصية، مثل الحمل والإنجاب، مع أن كل شخص حر في الإعلان عن أمر كهذا أو إخفائه والكشف عنه في الوقت الذي يراه مناسباً.

وأضاف: “بصراحة، تزعجني الشائعة التي تتردد من وقت لآخر منذ زواجنا، حول حمل زوجتي، والذي يسرّنا الكشف عنه لو حدث فعلاً، لأنه سيكون خبراً جميلاً ومفرحاً لنا ولكل الأهل والأصدقاء، وأطالب الجميع بالتوقف عن إطلاق الشائعات حول حياتنا الخاصة”.

أشار الرداد الى أنه اتفق مع زوجته إيمي على أسماء أبنائهما في المستقبل، مؤكداً أنه إذا رُزق بمولود ذكر فسيسميه “نبيل”، تيمناً باسم شقيقه الراحل، أما إذا كان المولود أنثى فسيسميها “فادية”، وهو اسم والدته.

في جانب آخر، يحرص الرداد على الانتظام في تدريباته الرياضية في الجيم، ليحافظ على لياقته البدنية التي يحتاج إليها، ليس في حياته الشخصية فحسب، وإنما في أعماله الفنية التي ترتكز أحداثها على الحركة والأكشن، ولذلك فهو يمارس الرياضة لما لا يقل عن ثلاث ساعات يومياً، وينصح الشباب بضرورة ممارستها.

ويؤكد الرداد أنه يعشق القراءة، وخصوصاً الكتب الأدبية، وتحديداً كتابات الأديب البرازيلي باولو كويهلو، كما أنه في أوقات الفراغ يقرأ الروايات عبر الإنترنت.

ويلفت الرداد الى أنه في صدد التحضير لمفاجآت فنية عدة، سواء في السينما أو الدراما، كما يحرص على اختيار أفضل الأعمال التي تُعرض عليه، والتنويع في أدواره، حفاظاً على ثقة جمهوره به، بعد النجاح الكبير الذي حققه في فيلمه الأخير “عقدة الخواجة”.