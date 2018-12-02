أجهضت نفسها خوفًا من الفضيحة.. مفاجآت في قضية انتحار ممثلة بوليوود جيا خان

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

انتحار الممثلة جيا خان Jiah Khan -القنبلة التي ضربت شاشات السينما في الهند مثل الإعصار عندما شوهدت تغازل النجم أميتاب باتشان في فيلم Nishabd- أصبح حدث حير الكثيرين وأصاب الوسط الفني بحالة من الصدمة في عام 2013، غير أنه حتى الآن لا يزال يخضع للمحاكمات القضائية.

أصبحت قضية الفنانة واسمها الحقيقي نفيسة رضوي خان الأكثر تناولا مع معظم الادعاءات الموجهة ضد عائلة بانتشولي بسبب علاقتها بالممثل الشاب سراج بانتشولي.

ولدت جيا في 20 فبراير 1988 في نيويورك، ودرست في معهد ستراسبيرج للسينما هناك، وظهرت بعد ذلك في العديد من أفلام بوليوود، وتميزت بالوصول السريع إلى الشهرة، قبل أن تعلن الشرطة الثلاثاء 5 يونيو 2013 أنها عثرت عليها مشنوقة في شقتها نحو منتصف الليل، وقد رجحت الشرطة فرضية انتحارها.

وبحسب ما ورد انتحرت جيا بتعليق نفسها من مروحة سقف نحو الساعة 11: 45 مساءً في غرفة نومها في شقتها في مومباي، ولم تكن والدتها رابية وأختها كافيتا في المنزل في ذلك الوقت.

وقد وجهت أصابع الاتهام إلى الاكتئاب باعتباره المتهم الرئيسي والسبب في أن تنهي الممثلة حياتها، وعززت هذه الفرضية، ورقة انتحار من ستة صفحات وجدتها أختها في المنزل، وبعد أربعة أيام، اتضح بحسب التشريح أن جيا أجهضت نفسها مما أثار جدلا كبيرًا، وغير في توصيف القضية.

كانت الشرطة قد أعلنت إلقاء القبض على سراج بانتشولي نجل ممثلي بوليوود أديتيا بانشولي وزارينا وهاب، للاشتباه في أن له “دورا” على دفع الممثلة الشابة جيا خان إلى الانتحار.

وعلى اثر ذلك، يواجه سراج بانتشولي اتهامات بالتحريض على الانتحار، وهناك حاليا ثلاث جلسات في المحكمة يتعين الاستماع إليها، وربما نرى في شهر ديسمبر ان المحكمة قد توصلت إلى حكم بشأن هذه القضايا القانونية.