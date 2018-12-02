هل خضعت شكران أوفالي لعملية تجميل بعد الولادة؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استأنفت الفنانة التركية شكران أوفالي نشاطها الفني بعد 3 أشهر فقط على وضعها لمولودتها الأولى، وظهرت على الشاشة لأول مرة منذ ولادتها في مسلسل «جرائم صغيرة».

ظهور شكران رافقه انتقادات كثيرة، ليس على أدائها التمثيلي أو حتى زيادة وزنها بعد الانجاب، وإنما انتفاخ وجهها الواضح، حتى أن البعض شكك في خضوعها لعملية تجميل بعد الولادة.

شكران بطلة مسلسل «ثأر الإخوة» لم تمرر هذه الشائعة مرور الكرام، وردت بمنشور نفت فيه ما أثير حول خضوعها لعمليات تجميل، وكشفت عن اصابتها بالجيوب الأنفية، لافتة إلى أنها تقوم برضاعة ابنتها، ولذلك لا يمكنها أن تأخذ أدوية للعلاج، كما قالت إنها ستخضع لعملية جراحية قريباً.

يُذكر أن شكران أوفالي متزوجة من لاعب كرة القدم جانر إركين الذي احتفلت بزفافها عليه يناير 2017 بعد قصة حب جمعتهما في إيطاليا، وقد رُزق الزوجان بابنتهما الأولى أغسطس الماضي، وأطلقا عليها اسم «ميهران إيلا».