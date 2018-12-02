هبة طوجي تحيي حفلاً حاشداً في دبي بإطلالتين مختلفتين.. اختر أجملهما

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تألقت الفنانة اللبنانية هبة طوجي في حفل غنائي ضخم، احيته على مسرح أوبرا دبي، وذلك بمناسبة عيد استقلال لبنان الخامس والسبعين واليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالتزامن مع احتفالات الدولة بعام زايد.

هبة اطربت الجمهور بباقة من أجمل الأغاني، وخاصة أغاني النجمة اللبنانية فيروز مع الرحابنة، حيث حملت الحفلة عنوان «ليلة حلم رحبانية»، كما لمعت الفنانة الشابة على المسرح بإطلالتين مبهرتين، ما بين الفستان الأزرق المثير ذو الشق الطويل، وآخر أحمر براق مكشوف الكتفين.

من ناحية أخرى، تستعد هبة طوجي لإحياء حفل غنائي ضخم بمناسبة أعياد الكريسماس يوم 15 ديسمبر المقبل، في بازيليك سيدة المنطرة – مغدوشة، تحت إشراف أسامة الرحباني.

يُذكر أن هبة طوجي حققت نجاحاً قوياً وشعبية كبيرة في مصر بأغنيتها «سلم على مصر»، والتي طرحتها منذ أشهر قليلة، وهي من تأليف الشاعر نادر عبد الله، وألحان أسامة الرحباني، وقد احيت هبة حفلها الغنائي الأول بالقاهرة أبريل الماضي.