فرح الهادي تتألق بفستان الزفاف في عرض أزياء.. وتتعرض لموقف محرج.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة الكويتية فرح الهادي في عرض أزياء المصمم العالمي جسميكو، الذي اختارها لافتتاح تشكيلته الجديدة من فساتين الزفاف.

الفنانة الكويتية تألقت في عرض الأزياء بفستان أبيض منفوش لامع، ووضعت تاج على رأسها، فيما ظهر معها زوجها الفنان عقيل الرئيسي، والذي قام بدور عريسها.

وعلى الرغم من العرض المميز الذي قدمته فرح وعقيل، إلا أن الفنانة كشفت عن موقف محرج تعرضت له، وهو انكسار كعب حذائها.

فرح قالت إنها شعرت أن حذائها انكسر، ولكنها وجدت أنه في الإمكان مواصلة السير به وعرض الفستان، ولكن الصدمة وقعت عندما انكسر الكعب تماماً، ولكنها حمدت الله أن الموقف مر بسلام.

وكان عقيل الرئيسي قد فاجأ زوجته الفنانة فرح الهادي مؤخرا بهدية ثمينة، بمناسبة عيد زواجهما، واستعرضها من خلال مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنان الكويتي أهدى زوجته سيارة فاخرة حديثة الطراز، وهو ما أسعد زوجته فرح كثيرا، وبدا على وجهها علامات السعادة وعدم التصديق.

إلا أن جمهور عقيل قد عبروا عن استيائهم من الفيديو، واتهموا الفنان الكويتي بالبذخ الشديد، وتسائلوا عن مصدر هذه الأموال الكثيرة، قائلين: “من أين لك هذا؟”.