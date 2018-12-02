بوراك أوزجفيت يطيل شعره ويظهر بلوك مختلف.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك النجم التركي بوراك أوزجفيت الشهير بـ«بالي بيك» متابعيه بصور حديثة، ظهر فيها بـ«لوك» جديد.

بوراك اطال شعره بشكل كبير، وقد ربط البعض بين هذا الـ«لوك»، واستعداد النجم التركي لبدء تصوير مسلسله الجديد «قيامة عثمان»، وهو الموسم المقبل للمسلسل التاريخي الأكثر شعبية «قيامة أرطغرل».

من ناحية أخرى، كان مسلسل «حب أعمى» آخر أعمال بوراك الدرامية، والذي شارك في بطولته أمام النجمة التركية نسليهان أتاغول، كما عُرض له مؤخراً فيلم «فداء الروح» الذي يشارك في بطولته أمام النجم التركي كرم بورسين، ويجسد فيه النجمان دورين لجنديين عسكريين في الجيش التركي.

على الجانب الشخصي، يستعد بوراك أوزجفيت لاستقبال مولوده الأول من زوجته، الفنانة التركية فهرية أفجان، التي تزوجها بعد قصة حب جمعتهما يونيو 2017، وقد كشف بوراك حديثاً عن انتظارهما مولوداً ذكراً، في الوقت الذي كان فيه مسلسل «حتى الموت» آخر أعمال فهرية الدرامية، وهو المسلسل الذي شاركت في بطولته أمام أنجين أكيوريك الشهير بـ«كريم».