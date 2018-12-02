دنيا سمير غانم تتألق في جلسة تصوير جذابة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم لجلسة تصوير جديدة مع المصور الشهير كريم نور.

دنيا نشرت عدد من الصور على حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت فيها بلوك ناعم وهادئ، حيث ارتدت فستان أرجواني، ووضع لها الماكياج أحمد الخواجة.

الفنانة المصرية ظهرت في لقطة أخرى من تصوير كريم نور بدت فيها بطلة مميزة، وحازت صورها على إعجاب عدد كبير من جمهورها الذي أشاد برقتها في الصور، من خلال عدد من التعليقات.

الفنانة المصرية تغيبت عن الدراما الرمضانية العام الماضي، وكان آخر أعمالها في رمضان «في ال لا لا لاند»، مع حمدي الميرغني، شيماء سيف، سمير غانم، هنا الزاهد، عماد رشاد، ألفت إمام، ومحمد سلام، بينما تعقد جلسات عمل حاليا للتحضير لمسلسلها الرمضاني القادم لعام 2019، بعد غيابها هذا العام.

دنيا تحضر لفيلم جديد مع المخرج أحمد الجندي لم تستقر على اسمه بعد، ويقوم المؤلف مصطفى صقر بكتابة السيناريو، بينما كان آخر أعمالها في السينما فيلم «لف ودوران»، مع الفنان أحمد حلمي.