إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد شقيقها وتظهر بلوك غريب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفلت الفنانة المصرية إلهام شاهين بعيد ميلاد شقيقها الفنان الشاب أمير شاهين، وذلك بحضور عدد من أفراد العائلة.

أمير شاهين نشر عدد من الصور من حفل عيد الميلاد عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وعلق قائلا: «عيلتي وأصحابي ربنا يخليكم لي يارب».

جمهور الفنان الشاب هنأه بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده من خلال عدد كبير من التعليقات، وتمنوا له عاما جديدا ملئ بالسعادة.

الفنانة إلهام شاهين ظهرت خلال الحفل بلوك غريب، حيث وضعت ماكياج غير من ملامحها قليلا، رغم أنها ظهرت بوزن زائد، وهو ما بدا جليا من قبل أثناء حضورها مهرجان القاهرة السينمائي.

أمير شاهين هو الشقيق الأصغر لإلهام شاهين، وذكر من قبل إنه دخل الوسط الفني من خلالها، شارك في عدة أعمال فنية ومنها: «امرأة من نار، امرأة في ورطة، نجمة الجماهير، أحلام لا تنام»، ومن أحدث أعماله: «فوق السحاب، يوميات زوجة مفروسة».

ومن الأفلام التي شارك بها أمير: «يا ناس يا هو، شباب ع الهواء، فرسان آخر زمن، وحياة قلبي وأفراحه»، وقال أمير إن الفنانة الراحلة ميرنا المهندس كانت حبه الأول والأخير، وأنه كان يجهز لخطبتها ولكن الموت سبقه إليها.