أحدث صور للفنان أحمد فلوكس مع ابنه الوحيد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري أحمد فلوكس جمهوره في صور جديدة له مع نجله الوحيد سيف، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

فلوكس ظهر في الصور وهو يستمتع بقضاء الوقت واللعب مع نجله، وعلق على الصور وكتب: «مع حبيب قلبي ابني سيف».

جمهور الفنان المصري لاحظ التغير الذي حل بابنه بعدما كبر، وقال الفانز إنه ورثت كل ملامح والده، وأصبح نسخة مصغرة منه.

أحمد فلوكس كان متزوج منذ سنوات من امرأة مغربية اسمها رابيا، انفصل عنها بعد إنجاب ابنه سيف، وقال فلوكس إنه لن يكرر تجربة الزواج من امرأة غير مصرية، وهذا ما تحقق حيث تزوج من الفنانة هنا شيحة مؤخرا.

فلوكس وهنا عاشا قصة حب أثناء تصوير مسلسل «نصيبي وقسمتك»، ورغم إنكار كل منهما لوجود ارتباط بينهما، إلا أن عقد القران تم في 21 من شهر كتوبر الماضي.

هنا سافرت مع فلوكس إلى دبي، ونشرت الفنانة لقطات رومانسية لها مع زوجها، ويبدو أنه كان شهر عسل، بينما من المقرر أن يكون هناك حفل زفاف عند الانتهاء من منزل الزوجية.

يُذكر أن هنا شيحة كانت متزوجة من قبل من المهندس فوزي العوامري وأنجبت منه ولدين، ولكن بعد خلافات بينهما خلعته هنا شيحة.