نيللي كريم بلوك جديد في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية نيللي كريم لجلسة تصوير جديدة ظهرت فيها بلوك مميز، ونشرت عدد من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

نيللي ظهرت في الصور بشكل مختلف ومميز، فكسرت نيللي عادتها في الظهور بشكل طبيعي وبماكياج ناعم، وظهرت بلون العيون الداكن والذي يظهرها كالقطة.

الفنانة المصرية بدت أكثر جدية من خلال تسريحة «ذيل الحصان»، كما تألقت من خلال جاكيت أسود، وحازت صورها على إعجاب عدد كبير من متابعيها على مواقع التواصل، وأمطرها الجمهور بعدد من التعليقات التي تغزلت فيها.

نيللي اعتادت في الفترة الأخيرة على نشر صورها بتلقائية شديدة، حيث كانت تظهر بدون ماكياج، وبشعر طليق، وتبرهن طوال الوقت على جمالها الأوروبي الطبيعي.

الفنانة المصرية كانت أحد حضور مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 40، وذلك ضمن حضور عدد كبير من الفنانين.

نيللي شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «اختفاء»، مع هشام سليم، بسمة، ومحمد ممدوح، رانيا منصور، وحقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية.