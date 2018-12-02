«حمل» إيمي سمير غانم يزعج حسن الرداد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من الأخبار التي تفيد بحمل الفنانة المصرية إيمي سمير غانم، من زوجها الفنان حسن الرداد.

عبر الفنان المصري حسن الرداد، عن غضبه الشديد من انتشار أخبار حمل زوجته أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.

حسن الرداد، قال في تصريحات صفحية: «لا اعرف لماذا يشغل البعض نفسه كثيرًا بأمور شخصية مثل الحمل والإنجاب، مع ان كل شخص حر في الإعلان عن امر كهذا او إخفائه والكشف عنه في الوقت الذي يراه مناسبًا».

وأضاف: «بصراحة تزعجني الشائعة التي تتردد من وقت لآخر منذ زواجنا، حول حمل زوجتي، والذي يسرّنا الكشف عنه لو حدث فعلاً، لأنه سيكون خبرًا جميلاً ومفرحاً لنا ولكل الأهل والأصدقاء، وأطالب الجميع بالتوقف عن إطلاق الشائعات حول حياتنا الخاصة».

وأوضح حسن الرداد، أنه اتفق مع زوجته إيمي على أسماء أبنائهما في المستقبل،و أنه إذا رُزق بمولود ذكر فسيسميه “نبيل”، تيمناً باسم شقيقه الراحل، أما إذا كان المولود أنثى فسيسميها “فادية”، وهو اسم والدته.

من ناحية أخرى يعود حسن الرداد بعمل جديد من نوعية الأكشن ولذلك يحرص على ممارسة تمارين رياضية قاسية لمناسبة الدور.