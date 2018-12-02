حذاء شيرين رضا الثمين يلفت الأنظار في مهرجان القاهرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

حضرت الفنانة المصرية شيرين رضا عرض فيلم «الغراب الأبيض»، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 40.

شيرين رضا اختارت لها طلة أنيقة،حيث ارتدت فستان أسود جذاب، وبدت مذهلة من خلال قصة شعرها الجديدة وماكياجها الناعم.

الفنانة المصرية لفتت الأنظار من خلال حذائها والذي صمم كعبه على شكل دار الأزياء المصممة له وهي «سان لورين»، وسعر الحذاء 1695 دولار أي ما يعادل 30 ألف جنيه مصري.

صور شيرين رضا التي نشرتها عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، حازت على إعجاب عدد كبير من جمهورها الذي أحب اللون الأسود عليها، وأعجب بطلتها وبلون شعرها الجديد.

الفيلم إنتاج أمريكي بريطاني، وتصل مدته إلى 122 دقيقة، وتدور أحداثه حول أسطورة الباليه الروسي رودولف نورييف، و الذي أذهل العالم عند هروبه من الاتحاد السوفيتي إلى الغرب في عام 1961، في ذروة الحرب الباردة، وحظي الفيلم بحفاوة كبيرة من الجمهور.

وحضر العرض الخاص بالفيلم لبلبة، بسمة، إلهام شاهين، وليلى علوي والتي تألقت بجمبسوت أسود.