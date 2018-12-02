عمرو سعد: عانيت كثيرًا في طفولتي وعملت بائع فول قبل الشهرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث الفنان المصري عمرو سعد، عن معاناته قبل الشهرة والأعمال التي قام بها منذ طفولته ولم يكن وقتها قد تخطى الثماني سنوات من عمره.

عمرو سعد، قال خلال لقائه في برنامج «معكم منى الشاذلي»، والمذاع عبر فضائية «cbc»: «كنت أعمل بعمر 8 سنوات وقررت العمل بائع فول مع رجل لديه عربة خشبية مخصصة لبيع الفول، وذلك خلال فترة الإجازات المدرسية وأنا في المرحلة الثالثة الابتدائية، وهو ما كان يزعج والدتي ولكن والدي شجعني على ذلك، مع مراعاة عدم إهمال الدراسة والاستمرار فيها بشكل جيد».

وأضاف: «اعتدت العمل منذ الصغر وحتى في مرحلة الثانوية، فكنت أعمل بمهنة بسيطة جدًا كعامل لنقل الخشب للورش لإحدى الشركات الخاصة بالمقاولات».

وتابع: «لا أخجل من مهنة عملت بها وكنت فخور بذلك فكنت عامل بسيط تارة وتارة أخرى عملت كمهندس ديكور لأنني تخرجت من كلية فنون تطبيقية، وكنت أعامل جميع العاملين بتواضع وبدون تكبر».

وذكر عمرو سعد أنه خلال طفولته كان يعشق التين الشوكي، فنصحه أحد أصدقائه أن يشتري كمية كبيرة من منطقة أبو زعبل نظرًا لأنه رخيص الثمن هناك وأثناء عودتهم قررا بيع التين للناس في الشارع وحصل على 4 أضعاف ثمن ما اشتراه.