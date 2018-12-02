محمد حماقي يثير الجدل بتعليقه على صورته مع بوسي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري محمد حماقي، متابعيه عبر ضفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصورة له برفقة الفنانة بوسي.

محمد حماقي، علق على الصورة قائلًا: «يا بوسي إنت عارفة أنا بحبك أد إيه والله.. وهي مش بالصور.. وعموما آدي صورة حلوة أهي علشان محدش يعرف يوقع بينا».

وأثار تعليق محمد حماقي، العديد من تساؤلات متابعيه حول سبب اعتذاره منها واعتبره البعض لعدم نشره اي صور تجمعه بها.

كما تساءلوا عن سبب قوله «محدش يعرف يوقع بينا»، وأكد البعض أن هناك بعضًا من الحاقدين الذين يريدون الخلاف بين حماقي وبوسي لأنه لا ينشر صورًا تجمعهما.

وكان الفنان حماقي،قد أحيا حفلًا غنائيًا يوم الجمعة 26 أكتوبر، وذلك تحت سفح الأهرامات بمنطقة الصوت والضوء، وسط حضور جماهيري.

محمد حماقي، قدم خلال الحفل عددًا من أغانيه منها: «مابلاش، نفسي أبقي جنبو، حاجة مستخبية، كان مالي، أجمل يوم، نفسي ابقى جنبه، داري»، وغيرها من الأغاني، التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

من ناحية أخرى يعكف محمد حماقي، على وضع لمساته النهائية لألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.