إيمي طلعت زكريا تحتفل بخطوبتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري طلعت زكريا بخطوبة ابنته الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا، في حفل صغير أقيم داخل منزل العائلة، بحضور والدها الفنان طلعت زكريا.

ونشر عمر، شقيق العروس، مجموعة من الصور من خطوبة شقيقته على حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، مستعرضا الشبكة في بعض الصور، وعلق عليها بقوله: “مبروك يا روح قلبي”.

الفنانة الشابة تألقت في الحفل بفستان طويل باللون الأحمر، وتركت شعرها منسدلا في تسريحة ناعمة، ومكياج خفيف أبرز ملامحها.

وتم تزيين المكان بالبالونات وباسم العروسين باللون الأحمر أيضاً، وبدا والد العروس في غاية السعادة.

وكانت الفنانة إيمي طلعت زكريا قد احتفلت العام الماضي بخطبتها للإعلامي عامر طاهر، إلا أنهما انفصلا بعد شهور من ارتباطهما.

حيث قام عامر طاهر بتغيير حالته الاجتماعية فجأة عبر فيس بوك لـ «عازب»، ومسح اسم إيمي، وكثرت تساؤلات جمهوره عن سبب الانفصال بينما اكتفى عامر بالصمت.

وكانت إيمي طلعت زكريا قد دخلت المجال الفني منذ عدة سنوات، حيث شاركت في عدد من الأعمال الفنية، منها فيلم “الفيل في المنديل”، وسيت كوم “جوز ماما”، ومسلسل “الزوجة الرابعة”، ومسلسل “مكتوب على الجبين”.