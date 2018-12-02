ملك قورة تحتفل بعقد قران شقيقتها طفلة «غاوي حب».. ومحمد فؤاد يشهد على العقد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية ملك قورة بعقد قران شقيقتها مريم قورة، والتي شاركت بالتمثيل في طفولتها في فيلم “غاوي حب”، إلى رجل الأعمال إسلام خالد صلاح.

وقد أقيم الحفل في قاعات مناسبات مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، بحضور عدد كبير من السياسيين والفنانين والرياضيين، وقام الداعية الإسلامي الشهير مصطفى حسني، مهمة عقد القران، وشهد الفنان محمد فؤاد على العقد

وشهد الحفل حضور وزير الرياضة الأسبق الكابتن طاهر أبو زيد، والوزير اسامة صالح، والدكتور حسام بدراوي، وعلاء مبارك، والمهندس أدهم قورة شقيق العروس المستشار في شركة bcg الامريكية، وعدد من ضباط الشرطة والقوات المسلحة.

ومن نجوم الفن حضر الفنان محمد فؤاد، والموسيقار نبيل علي ماهر وزوجته الدكتورة مريم أبو عوف شقيقة الفنان عزت أبو عوف، والفنان محمد مزريان، والمخرجة كاملة أبو ذكري.

ومريم قورة من مواليد 28 إبريل عام 1994، وهي ابنة رجل الأعمال محمد قورة، وشقيقة الفنانة ملك قورة، وقد شاركت بالتمثيل في طفولتها في فيلم “غاوي حب” بطولة الفنان محمد فؤاد، والفنانة حلا شيحة.