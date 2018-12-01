كتب امير فتحي في السبت 1 دجنبر 2018 11:04 مساءً -

شاهدوا.. عمرو دياب يثير حيرة الجمهور من جديد حول علاقته بدينا الشربيني

أحيا النجم المصري عمرو دياب واحدة من أضخم حفلاته في التجمع الخامس في القاهرة، في أولى سهراته عقب إطلاق ألبومه الأخير “كل حياتي”، ولفت الانظار بأدائه واطلالته.

وكعادته، اختار “الهضبة” ملابس “كاجوال” أنيقة وبدا كشاب ثلاثيني، ولوحظ وضعه في يديه اليمنى واليسرى خاتمي خطوبة، الامر الذي أثار الكثير من علامات الاستفهام بين جمهوره، وانتشرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي لافتين الى أن النجم المصري يقصد بذلك أن يضع الجميع في حيرة حول علاقته وارتباطه بالفنانة دينا الشربيني.

كذلك قدم عمرو دياب أغنية جديدة بعنوان “أكبر طموحه”، والتي استبعدها عن ألبومه الاخير لكثرة الاغاني الحزينة الموجودة فيه، والاغنية من كلمات الشاعر أحمد المالكي.وشهد الحفل الذي حضره أكثر من 50 ألفاً من جمهور “الهضبة” العديد من الإغماءات بسبب التزاحم الشديد، بالإضافة إلى تكدس أبواب الدخول بالجمهور منذ الثانية ظهرا وحتى ختام الحفل.

من جهة ثانية، أعلن النجم المصري عن إحيائه لحفلة سباق “فورمولا وان”، في الدرعية بالسعودية، وذلك في الـ 14 من كانون الاول/ ديسمبر المقبل، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام”، ويعد هذا الحفل هو الأول له بالمملكة.