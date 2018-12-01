كتب امير فتحي في السبت 1 دجنبر 2018 11:04 مساءً -

بسبب صورتها الرومنسية مع زوجها.. هجوم على بلقيس وإحداهن تدعوها لتركه.. وهي ترد بقسوة

أثارت الفنانة اليمنية بلقيس موجة من الجدل بعد نشر صورة لها برفقة زوجها على حسابها على “إنستغرام”.

فقد ظهرت فيها برفقته في وضعية رومنسية. وتعليقاً عليها كتبت: “كل شيء بالنسبة إلي”.

ورغم أن الصورة حققت أكثر من 131 إعجاب، إلا أن الفنانة تعرضت للانتقاد. فقد كتبت إحدى المتابعات: “طيب إحنا كجمهور وش نستفيد إذا انتم يامشاهير تنزلون صوركم مع بعض وضامين بعض وإلخ؟”.

وأضافت: “وش الفايدة طيب من صورتك ذي؟ مع الأسف كنت أشوف إنك ثقيلة مو مثل الباقي الكبلز الغثيثين مياعة وقلة أدب. الظاهر كلكم سوى”.

وهو ما استفز بلقيس ودفعها إلى الرد حيث كتبت: “حبيبة قلبي، بالسنة مرة أنزل صورة عائلية. أساساً لأننا عيلة فيها الكثير من الخصوصية”.

وتابعت: “إذا الصورة لي نزلتها بحسابي الشخصي ضايقتك، اعملي أنفولو. ومابي أنزل لنفس المستوى اللي عممتي فيه”.

وختمت: “ببساطة لا تتابعيني ولا تعلقي وريحي قلبك”. وقد حظي هذا الردّ بدعم عدد كبير جداً من المتابعين.

واللافت كانت الدعوة التي وجهتها إليها متابعة أخرى لترك زوجها وكتبت: “لو تتقبلي النصيحة.. اتركي هذا الرجال لأنه تجاوز منتصف العمر، يعني بعد خمس سنوات عمره بيصير50سنة وانت محتاجة رجال يكون لك سند بحياتك. وهذا حب مراهقة حبه لك وحبه لك لأنك صغيرة. الخلاصة لا تدمري مسيرة حياتك معه بعدك في عمر الزهور تحياتي”.