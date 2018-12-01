سيلينا جوميز بعيدة عن الأضواء بسبب جاستن بيبر

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - ظهرت نجمة هوليوود المطربة سيلينا جوميز لإحدى جلسات التصوير الخاصة بالماركة الملابس العالمية Puma والتى أطلق عليها لقب"Strong Girl" أى الفتاه القوية وكانت مع مساعدتها الشخصية، وهذا كما جاء بمجلة Elle.
واستطاع العاملون بالمجلة الوصول إلى سيلينا وإجراء حوار معها حول قرارها عن البعد قليلاً عن الأضواء وذلك للاهتمام بصحتها أكثر بعد الوعكة الصحية التى تعرضت لها بعد خبر زواج صديقها السابق المطرب العالمى جاستن بيبر على عارضة الأزياء هايلى بالدوين.
قالت سيلينا جوميز: "أحياناً أشعر بعدم الأمان وأننى مررت بالعديد من المشاكل ولكن ظهرت فى جلسة التصوير تلك كى أرسل رسالة لجميع الأشخاص بارتداء ما يحبونه وما يشعرهم بالراحة"، وأضافت سيلينا أنها تسعى أن تستغل نفسها من أجل إسعاد الآخرين وتشجيع المرأة بالقوة والصمود.
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