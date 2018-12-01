مُصمِّم فستان رانيا يوسف يخرج عن صمته ويردّ على الانتقادات

ردّ مصمم الأزياء "سوشا" على الانتقادات التي طالت رانيا يوسف لاختلاف وجرأة ملابسها سواء في حفلة افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي أو حفلة الختام.

صمّم سوشا فستان رانيا يوسف الذي ظهرت به في الافتتاح، ونال انتقادات كثيرة وقال البعض إنه لا يليق بالسجادة الحمراء، وقال مصمم الأزياء إن الناس تبدي إعجابها بأزياء المشاهير العالمية التي تكون جريئة ومنهم مادونا وجينيفر لوبيز، لكن عندما يأتي الأمر إلى فنانة مصرية تنقلب الأمور رأسا على عقب.

وبيّن سوشا في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" أن أي فنانة تهدف إلى الظهور بشكل مميز في المناسبات الفنية المختلفة، وهو ما تفعله النجمات العالميات، والبعض منهن يسوّقن لأنفسهن بهذه الطريقة مثل ليدي جاجا.