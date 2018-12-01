شاهدوا.. أحلام تصدم الجميع بنحافتها بالسروال الضيق وتدلل نفسها بطريقة طريفة

كتب امير فتحي في السبت 1 دجنبر 2018 09:47 مساءً -

أحلام

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نشرته الفنانة أحلام عبر حسابها على “سناب شات”، ظهرت فيه وهي تدلل نفسها بطريقة طريفة حازت إعجاب المتابعين.

فقد قامت بقرص خديها تعبيراً عن إعجابها بجمالها، إلا أن أكثر ما أثار الانتباه كانت الصورة التي أرفقت بها إحدى الصفحات على “إنستغرام” المقطع المصور.

فقد بدت فيها الفنانة الإماراتية وهي ترتدي سروالاً ضيقاً أظهر رشاقتها وخسارتها الكبيرة لوزنها.

ولم يعرف في أي وقت ومناسبة التقطت هذه الصورة، إلا أنها فاجأت الكثير من المتابعين خصوصاً أن أحلام قلما تنشر صوراً لها بملابس ضيقة.

يشار إلى أن الفنانة أثارت الجدل مؤخراً بعد نشرها سلسلة فيديوهات عبر حسابها على “سناب شات” وهي تدلل زوجها وتتحدث إليها على الطريقة الفرنسية.

ويُذكر أنها أعلنت عبر حسابها على “إنستغرام” مشاركتها في الاحتفال بالعيد الوطني الـ47 للإمارات من خلال حفل تحييه في حديقة البرج في دبي في الأول من كانون الاول/ديسمبر المقبل.