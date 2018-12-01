كتب امير فتحي في السبت 1 دجنبر 2018 09:47 مساءً -

شاهدوا نجوى فؤاد تخطف الأنظار بأناقتها وجمالها بمهرجان القاهرة السينمائي.. شاهدوا كيف أصبحت الآن

في ظهور نادر لها، حضرت الفنانة نجوى فؤاد بكامل أناقتها الى الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40، والذي أقيم في دار الأوبرا المصرية.

ووصلت نجوى إلى الحفل بصحبة الفنان سمير صبري، وخطفت الأنظار بفستانها الأسود الأنيق والذي يناسب شكل جسمها وعمرها ومكانتها الفنية، وهو بتصميم ناعم طويل وضيق، مع حزام من اللون نفسه على خصرها وقصة أنيقة على الاكتاف.



وأكملت اطلالتها بأكسسوارات ناعمة زادتها أناقة، ورفعت شهرها “كعكة” في تسريحة تناسب عمرها مع مكياج خفيف للعينين وأحمر شفاه خمري أقرب الى البني، وبدت في غاية الجمال.

وكانت نجوى فؤاد وجهت رسالة عتب للفنانة يسرا خلال استضافتها في برنامج “حكايتك مع دودي” إذ قالت لها: “كنت أظن أن يسرا سوف تكون السند لي، خاصة أنني أنتجت لها فيلم (ألف بوسة وبوسة)، وظننت أنها سوف ترد لي الجميل وترشحني لأدوار في أفلامها أو مسلسلاتها بعد أن أصبحت نجمة كبيرة، أو حتى تزورني وأزورها، بعد أن جازفت وأنتجت لها فيلما استعراضياً وهي لم تكن مطربة أو راقصة، وقدمتها على أنها راقصة”.