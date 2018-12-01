محاكمة رانيا يوسف بتُهمة التحريض على الفجور 12 كانون الثاني

حدّدت النيابة العامة 12 يناير/ كانون الثاني المقبل لعقد أولى جلسات محاكمة الفنانة رانيا يوسف بتهمة الفعل العلني الفاضح والتحريض على الفسق والفجور.

وتقدّم المحامي عمرو جميل ببلاغ للنائب العام ضد الفنانة رانيا يوسف يتهمها بالفعل العلني الفاضح والتحريض على الفسق والفجور وإغراء القصر ونشر الرذيلة التي تخالف الأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع المصري حسبما جاء في جريدة "الوطن".

وحسب البلاغ فإن ما قامت به الممثلة رانيا يوسف بظهورها أمام الكاميرات وعدسات المصورين بفستان فاضح أشبه بـ"البيبي دول" أثناء حفلة ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعد انتهاكا صارخا للقانون ويعاقب عليه وفقا إلى نص المواد 278 من قانون العقوبات والمادة 1 والمادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة.

وأثارت رانيا يوسف جدلا كبيرا بظهورها بفستان شفاف على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي، وهو ما تسبب في موجة من الانتقادات لها.