سليم عساف وياسمين علي يكشفان عن مفاجأة

كشف كل من الفنان اللبناني سليم عساف والفنانة المصرية ياسمين علي عن خبر سعيد سيفرح جمهورهما وذلك بعدما اعلنا بالتزامن مع بعضهما على مواقع التواصل انهما سيجتمعان في ديو غنائي سيتم طرحه قريباً.

الديو الغنائي سيحمل عنوان “ملاك وشيطان” وهو من كتابة وتلحين سليم عساف.

نذكر ان آخر اعمال “عساف” اغنية “كيفو قلبِك” من كلماته والحانه. كما صور الاغنية على طريقة الفيديو كليب وحقق العمل نجاحاً كبيراً.

اما آخر اعمال ياسمين علي اغنية “يا بتاع الورد” كلمات تامر حسين، ألحان محمد يحيى، انتاج لايف ستايلز ستوديوز.