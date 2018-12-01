سليم عساف وياسمين علي يكشفان عن مفاجأة

Dec 01, 2018
كشف كل من الفنان اللبناني سليم عساف والفنانة المصرية ياسمين علي عن خبر سعيد سيفرح جمهورهما وذلك بعدما اعلنا بالتزامن مع بعضهما على مواقع التواصل انهما سيجتمعان في ديو غنائي سيتم طرحه قريباً.
الديو الغنائي سيحمل عنوان “ملاك وشيطان” وهو من كتابة وتلحين سليم عساف.
نذكر ان آخر اعمال “عساف” اغنية “كيفو قلبِك” من كلماته والحانه. كما صور الاغنية على طريقة الفيديو كليب وحقق العمل نجاحاً كبيراً.
اما آخر اعمال ياسمين علي اغنية “يا بتاع الورد” كلمات تامر حسين، ألحان محمد يحيى، انتاج لايف ستايلز ستوديوز.
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