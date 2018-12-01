محدث- بعد طلتها الجريئة، رانيا يوسف تصدر بيانًا توضيحيًا

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نشرت الفنانة رانيا يوسف منذ قليل بيانا تعتذر فيه عن الاطلالة التي ظهرت بها. وجاء في البيان الذي نشر على حسابها على انستغرام: ”احتراماً لمشاعر كل اسرة مصرية اغضبها الفستان الذي ارتديته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اود ان أكد انني لم أكن أقصد الظهور بشكل يثير حفيظة وغضب الكثيرين ممن اعتبروا الفستان غير لائق“.

وأضافت ”من الممكن أن يكون خانني التقدير حيث ارتديت الفستان للمرة الأولى ولم اكن اتوقع ان يثير كل هذا الغضب. آراء مصممي الأزياء ومتخصصي الموضة غالبا ما تؤثر على قرارات اختيار الملابس“ مضيفة أنهم ربما أخذوا في الاعتبار أنها ستظهر به في مهرجان دولي.

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على وقع الازمة التي تعيشها بسبب اطلالتها الجريئة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، تحتفل اليوم السبت، في الاول من ديسمبر، الفنانة رانيا يوسف بعيد ميلادها.

ويبدو ان هذا العيد لن يمر مرور الكرام بالنسبة لـ “يوسف” التي تعرضت في الـ 24 ساعة الاخيرة لانتقادات كثيرة من كل حدب وصوب على خلفية ظهورها على سجادة مهرجان القاهرة الحمراء باطلالة جريئة جداً جعلتها حديث الناس حتى كتابة هذه السطور.

وفي اول رد على ما تعرضت له من انتقادات، وعلى الرغم من أن التعليق الذي هاجمها لم يكن على صفحتها، بل على صفحة إحدى صديقاتها، إلا أنها حرصت رانيا على الرد.

وجاء في التعليق الذي انتقدها: “هو انت هتموتي لو مش بينتي جسمك.. احترمي نفسك وشوفي عندك كم سنة الكبر باين عليكي“.

ردت رانيا على الانتقاد بالقول: “هتم 45 سنة بعد بكرة“.

والمفاجأة ان رانيا قامت بنشر صورة للتعليق عبر حسابها الرسمي على انستغرام.

في نفس السياق، أصدرت نقابة المهن التمثيلية المصرية، مساء الجمعة، بيانًا تؤكد من خلاله انها ستحقق بالموضوع وجاء في البيان: عبّر الكثير من المهتمين بالشأن الثقافي والفني عن انزعاجهم الشديد، لما لاحظوه أثناء حفلي افتتاح وختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولي الذي نعتبره جميعاً من أهم الفعاليات الدولية التي تمس صورة الفن المصري والعربي أمام العالم، في مواجهة ثقافة التطرف والإرهاب. غير أن المظهر الذي بدت عليه بعض ضيفات المهرجان لا يتوافق مع تقاليد المجتمع وقيمه وطبائعه الأخلاقية، الأمر الذي أساء لدور المهرجان والنقابة المسؤولة عن سلوك أعضائها”.

وأضاف البيان: “ورغم إيماننا بحرية الفنانين الشخصية إيماناً مطلقاً، فإننا نهيب بهم إدراك مسؤوليتهم العامة تجاه جماهير تقدّر فنهم. ولذلك سوف تقوم النقابة بالتحقيق مع من تراه تجاوز في حق المجتمع، وسيلقى الجزاء المناسب، حتى تضمن عدم تكرار ذلك بالتنسيق مع الإدارة العليا للمهرجانات واتحاد النقابات الفنية”.

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