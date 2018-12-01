مايا دياب تهنئ صديقتها بعيد ميلادها بمقطع فيديو مملوء بالحماسة

أعدت الفنانة مايا دياب مفاجأة لطيفة بمناسبة ميلاد صديقها خبير التجميل داني كامل. ونشرت على موقع "تويتر" مقطع فيديو من تحضيراتها الطريفة والأجواء المليئة بالحماس والتشويق، إذ حضّرت مقلباً طريفاً لصديقها، حيث أضافت كمية كبيرة من الكريما على قالب الحلوى، وانتظرت دخول كامل إلى الغرفة، ووقفت خلف الباب ورمت عليه القالب ليقع على الأرض، فلحقته وجمعت القليل من الكاتو عن الأرض ورمته على شعره الطويل، فتعالى الصياح والضحك في المكان، وقامت باحتضان صديقها وتمنت له عيدا سعيداً.

وعلقت دياب على المقطع بتغريدة جاء فيها: "Happy Birthday داني كامل، تعيش وتاكل غيرها... قريباً كمان".

ولفتت مايا الأنظار بملابسها "الكاجوال" الأنيقة كعادتها، حيث ارتدت جمبسوت جينز مع حذاء رياضي ووضعت على رأسها قبعة شتوية، وكانت في غاية العفوية والتلقائية في تصرفها الذي نال إعجاب الآلاف من متابعيها ومحبيها.