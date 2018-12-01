شكرا لقرائتكم خبر عن فى 18 ساعة فقط.. كليب thank u, next يحقق 41.1 مليون مشاهدة على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكن بالأمر السهل تحقيق أحد الكليبات نسبة مشاهدة عالية على موقع يوتيوب، فهو الإنجاز الذى يحققه فقط أهم وأشهر نجوم الغناء، وكانت آخرهم النجمة العالمية إريانا جراند التى يرتبط اسمها عادة بالكثير من الإنجازات فى عالم الموسيقى.

استطاع كليب "thank u, next" الذى أطلقته إريانا جراند أن يحقق نسبة مشاهدة كبيرة جدا على يوتيوب، حيث وصلت لأكثر من 41.1 مليون مشاهدة، وذلك خلال 18 ساعة فقط أى قبل أن يكمل الكليب يومه الأول على يوتيوب .

يذكر أن كليب "thank u, next" من إخراج الأمريكية هانا لوكس دافيس ذات الـ32 عاما، ومن إنتاج براندون بونفيجليو، ويتوقع الكثيرون أن جراند قادرة على تحقيق نجاح جديد بهذا الكليب .