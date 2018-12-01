شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى للإيدز.. أفلام مصرية جسدت خطورة المرض ومعاناة المرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم اليوم 1 ديسمبر باليوم الدولى للإيدز أو يوم الإيدز العالمى، وهو اليوم الذى حددته منظمة الصحة العالمية بالهيئة العامة للأمم المتحدة، للتوعية بأضرار ومخاطر هذا المرض الخطير الذى يسمى أيضا "متلازمة نقص المناعة المكتسبة".

السينما المصرية لم تكن بعيدة عن هذا الحدث، وأنتجت عدة أفلام تجسد مخاطر هذا المرض والمعاناة الكبيرة التى يشهدها المرضى، ومن ضمن هذه الأفلام فيلم "أسماء" للفنانة هند صبرى الذى استوحى من قصة حقيقة، وتدور أحداثه حول أسماء "هند صبرى" التى تعيش فى أحد النجوع مع والدها حسنى "سيد رجب" وتعمل معه فى صناعة السجاد وبيعه فى الأسواق، وخلال عملها تتعرف على المجند سيد "هانى عادل" ويتبادلان الإعجاب ثم يقرران الزواج، وبعد الزواج يحبس زوجها ويخرج مصابا بالإيدز، ليصارح زوجته بحقيقة مرضه لكنها ترفض بشدة وتصر على أن تلد له طفلة، لينقل إليها العدوى وتصاب به، لكنه توفى زوجها قبل ولادتها بعد أن تمكن منه المرض، لينتشر خبر إصابتها بهذا المرض ويترصدها أهالى القرية واتهموها بأنها من نقلت الإيدز لزوجها بسبب سلوكها غير السوى، وحينما ولدت طفلتها تركت القرية وتذهب للقاهرة، وهناك تعمل عاملة نظافة فى المطار، وحين علم زملاؤها إصابتها بالمرض تظاهروا احتجاجا على طردها، لتقرر الانضمام لإحدى الجمعيات المهتمة برعاية مرضى الإيدز.

تدور أحداث الفيلم حول 3 شباب يقررون السفر لقضاء إجازة فى طابا، وخلال استمتاعهم بالإجازة تعرفوا على فتيات أجانب وأقاموا معهن علاقات جنسية، ليكتشفوا بعد ذلك أنهن مصابات بالإيدز، وبعد انتهاء الإجازة والعودة إلى القاهرة حاول كل منهم الابتعاد عن أهله تجنبا لانتقال العدوى إليهم وخوفا عليهم من الإصابة، وعندما يخبر أحدهم صديقهم المشترك بسبب تغيرهم وابتعادهم عنه يذهب للإبلاغ عنهم، ويتم إلقاء القبض عليهم ووضعهم فى المستشفى.

الفيلم من بطولة هشام عبد الحميد، ممدوح عبد العليم، جالا فهمى، وائل نور، نجاح الموجى، تأليف رفعت فريد، إخراج أحمد فؤاد.



الحب فى طابا

فيلم آخر تناول مرض الإيدز فى السينما وهو فيلم "الحب والرعب" التى تدور فكرته حول الدكتورة هند "شريهان" التى عادت من أمريكا مع طفلتها ومعها أيضًا جثمان زوجها ثم تترك طفلتها فى دار الحضانة وتستأجر شقة مفروشة ثم تتجول هند بين الحانات والبارات وتصل إلى حالة السكر البين فيقوم أحد الشباب باختطافها واغتصابها.

تذهب إلى حبيبها السابق أحمد "محمود الجندى" وتقضى ليلتها فى شقته ويتورطان بعد أن يكثرا من شرب الخمر، تعترف هند لأحمد بأنها مريضة بالإيدز، ينهار ويقرر اللجوء إلى أحد الأطباء الذى يؤكد له أن فيروس الإيدز انتقل إليه، ليقوم بالإبلاغ عن هند التى انتقل إليها المرض عن طريق الزوج، تقرر عصابة استخدام هند لقتل زعيم عصابة وترضخ هند بعد أن يخطفوا وليديها وطفلتها للضغط عليها".