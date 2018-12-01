شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس لمقدمي بلاغات رانيا يوسف: "بالذمة دا كلام.. سبتوا إيه لإخوانا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد رجل الأعمال نجيب ساويرس، اليوم السبت، تقديم بلاغات ضد الفنانة رانيا يوسف، للمطالبة بمحاكمتها بتهمة الفعل الفاضح، وذلك على خلفية ارتدائها فستان مثير خلال الحفل الختامى للدورة رقم 40 لمهرجان القاهرة السينمائى، الذى أقيم فى دار الأوبرا المصرية.



تدوينة نجيب ساويرس

وقال رجل الأعمال نجيب ساويرس، تعليقًا على الأنباء التى تفيد بتقديم بلاغات ضد الفنانة رانيا يوسف، "بالذمة ده كلام؟، ممكن ننتقد، لكن محاكمة؟ سبتم إيه لإخوانا؟".

ويذكر أن وحيد الكيلانى المحامى، قال، اليوم السبت، إن نيابة الأزبكية قد حددت جلسة السبت 12 يناير لنظر أولى جلسات محاكمة الفنانة رانيا يوسف بتهمة الفعل الفاضح، وقد قال البلاغ، إن الفنانة قامت بالفعل العلنى الفاضح والتحريض على الفسق والفجور وإغراء القصر ونشر الرذيلة التى تخالف الأعراف والتقاليد السائدة فى المجتمع المصرى.

وقال المبلغ، إن ماقامت به الممثلة رانيا يوسف بظهورها أمام الكاميرات وعدسات المصورين بفستان فاضح أشبه بالبيبى دول اثناء حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى يعد انتهاكا صارخا للقانون ويعاقب عليه وفقا لنص المواد 278 من قانون العقوبات، والمادة 1 والمادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة.

وأضاف، أن المطالبة بالحريات يقصد بها حرية الفكر والإبداع وحرية الرأى والتعبير وليس حرية العرى والتحريض على الفسق والفجور وإغواء الشباب بهذة الأفعال التى تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع، فيما قال المحامى حميدو جميل البرنس، أن من حق تلك الممثلة أن ترتدى ما تشاء فى المناسبات الخاصة فى الأماكن المغلقة وليس فى مناسبة رسمية منقولة عبر القنوات الفضائية وأمام عدسات المصورين مما يثبت عليها تعمد ارتكابها للفعل العلنى الفاضح.