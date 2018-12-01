شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جاستين بيبر يرقص مع هايلى بالدوين فى أحد شوارع كاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت حياة النجم العالمى جاستين بيبر وزوجته السوبر موديل هايلى بالدوين أكثر ما يشغل بال المواقع الفنية من شتى أنحاء العالم، وتركز على تحركاتهما عدسات البابارتزى.

والتقطت عدسات مصورى البابارتزى عدة صور أمس الجمعة للمغنى الشاب البالغ من العمر 24 عاما وزوجته هايلى بالدوين ذات الـ22 عاما وهما يرقصا معا بأحد الشوارع فى كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ووصف الكثيرون المشهد أن الثنائى يعيشان حياة سعيدة تجعلهما دائما يعبران عن مشاعرهما بعفوية شديدة.

يذكر أن فى يوم الأربعاء الماضى حضر الثنائى خدمة الكنيسة المسائية معا لأول مرة كزوجين، بعد الاحتفال بعيد الشكر.























